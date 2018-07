Feridos 2 agentes em rebelião na Fundação Casa em SP Dois agentes penitenciários ficaram feridos durante uma rebelião em uma unidade da Fundação Casa, a antiga Fundação do Bem Estar do Menor (Febem), na madrugada de ontem em São José dos Campos, interior de São Paulo. Os agentes foram agredidos na perna e na cabeça com pedaços de ferro e madeira. O motim começou depois de uma tentativa de fuga frustrada. Vinte dos 64 internos tentaram fugir na noite de domingo e foram impedidos pelos agentes. Os internos reagiram e tomaram o refeitório com cerca de 50 pedaços de paus e ferros. Revoltados, os menores destruíram o refeitório, o dormitório e todos os moveis. A direção da unidade confirmou a destruição, mas não considera o fato um motim, já que não houve reféns. Os menores foram contidos pelos agentes, que chamaram a Tropa de Choque da Policia Militar. Segundo a direção da unidade, será aberta sindicância para identificar os líderes do movimento. Os dois agentes foram medicados e passam bem.