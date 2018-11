Feridos em acidente na Bahia são transferidos para PE Os 13 feridos no acidente que envolveu três veículos e deixou 33 mortos em uma via na Bahia começaram a ser transferidos neste domingo para Pernambuco. De acordo com informações do Hospital de Jequié (BA), onde as vítimas foram internadas, uma pessoa foi transferida pela manhã e outras duas devem seguir durante a tarde em UTI aérea para Recife.