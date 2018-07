Feridos em desabamento em Salvador recebem alta Receberam alta médica do Hospital Geral do Estado e do Hospital do Subúrbio, em Salvador, as duas mulheres e o homem que ficaram feridos no desabamento de um imóvel de três pavimentos, ontem, no bairro de Massaranduba. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi descartada a possibilidade de haver mais vítimas.