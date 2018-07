Feridos em queda de planador ainda estão internados

De acordo com o presidente do aeroclube, Angelo Sérgio Hermine, o instrutor iniciava o procedimento de pouso quando o planador perdeu altitude repentinamente e foi direto ao solo. A aeronave ficou destruída. As vítimas foram socorridas pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Municipal de Bebedouro. No final da tarde deste domingo, elas continuavam internadas. O estado mais grave era do aluno, que sofreu traumatismo craniano e passou por uma cirurgia no Hospital Municipal. O instrutor foi transferido para um hospital particular com fraturas na bacia, braços e pernas, mas não corre risco de vida.

O aeroclube comunicou o acidente ao Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa). Técnicos do órgão realizaram neste domingo a perícia no planador. Um relatório deve apontar as causas do acidente.