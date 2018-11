Feridos no acidente com ônibus, em MG, chega a quatro Quatro pessoas ficaram feridas no acidente, hoje, que envolveu um ônibus, em Contagem, Minas Gerais, segundo informações da Polícia Militar. O ônibus invadiu um imóvel de dois andares depois que o motorista cochilou ao volante, segundo relatos de passageiros. Os feridos eram passageiros do coletivo. O imóvel atingido abriga uma residência no primeiro andar e uma loja de roupas, no segundo. Não havia ninguém no local no momento do acidente.