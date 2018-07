Feridos no tiroteio em Copacabana continuam internados Adilson Rufino da Silva, de 34 anos, preso na madrugada de terça-feira, 31 de dezembro, após tiroteio em Copacabana que deixou 12 feridos, permanece internado sob custódia policial no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o estado dele é grave, porém estável.