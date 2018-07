Feridos por fogos em Cruz das Almas-BA já são 152 Já chegam a 152 os feridos por fogos de artifício em Cruz das Almas (BA), a 146 quilômetros a sudoeste de Salvador. A cidade, que tem na guerra de espadas (artefatos feitos com tocos de bambu recheados com pólvora e limalha de aço) a maior tradição nas comemorações juninas, contabilizava 152 queimados entre o dia 13 - festa de Santo Antônio - e a noite de hoje, Dia de São João. Apenas entre a noite de ontem e a manhã de hoje, período de maior concentração de casos, 80 pessoas ficaram feridas, mas a expectativa da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) é que o saldo final dos festejos, que será divulgado amanhã, seja menor que o de 2007, quando houve 305 casos de queimaduras durante as comemorações no município.