Ferimento de Isabella parecia ter sido limpo, diz mãe Em depoimento ao juiz Maurício Fossen, a mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina de Oliveira, contou ter encontrado a filha ainda viva no chão do jardim após ser arremessada do sexto andar do prédio, com a boca roxa e a roupa rasgada, além de uma mancha de sangue na calça. Ela disse que chamou a sua atenção o corte na testa da menina, que parecia ter sido limpo. A mãe de Isabella disse ter chegado ao condomínio onde moravam o pai da menina, Alexandre Nardoni, e a mulher dele, Anna Carolina Jatobá, pouco antes da meia-noite, acompanhada pelo namorado e três amigos. Foi a primeira vez, disse, que esteve no local. Perguntada se confiava em Anna Jatobá, Ana Carolina respondeu: "Depois (de Anna ter) de ter dois filhos, achei que poderia deixar Anna Carolina buscar Isabella." O filho mais velho de Anna Jatobá, Pietro, estudava na mesma escola da irmã. Ao explicar os motivos pelos quais acredita no envolvimento do casal Nardoni no crime, Ana de Oliveira foi vaga. "Algumas coisas tinham acontecido. Isabella poderia ter falado algo", disse, sem entrar em detalhes. Seu depoimento como testemunha de acusação começou às 13h45 e terminou às 16h. Em seguida, passou a depor no Fórum de Santana Valdomiro da Silva Veloso, porteiro do Edifício London que estava de plantão na noite do crime, 29 de março.