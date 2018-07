Fernanda Araujo Renan Dissenha Fagundes TEATRO Luiza Wolf CRIANÇAS CINEMA Quando frequentamos muito o teatro, aprendemos alguns 'macetes'. Eu, por exemplo, já consigo apontar um bom ator/cantor no momento em que ele entoa a primeira nota de uma canção em um musical. Foi assim com Simone Gutierrez, em 'Hairspray', e Laura Lobo, em 'A Família Addams'. E aconteceu de novo quando o jovem André Torquato (a drag queen Felícia) cantou 'Material Girl'em Priscilla, Rainha do Deserto, que teve sua temporada prorrogada. Ao lado dele, estão o divertido Ruben Gabira (na peça, a transexual Bernadette) e o também talentoso Luciano Andrey, que interpreta Tick. Na trama, ele resolve atravessar um deserto para conhecer o filho de seis anos, apesar do medo de sua reprovação. Acompanhados por um ônibus com 30 mil pontos de LED, os três protagonistas arrancam muitas risadas - até mesmo dos mais conservadores. Pág 70