Fernandes admite mais demissões no metro de SP

Por volta das 10h15, as estações Belém e Tatuapé da linha 3-Vermelha foram abertas. No mesmo horário, diversos grupos de manifestantes liderados pelo Sindicato dos Metroviários, que estavam na Praça da Sé, inciaram um protesto caminhado pela Rua João Mendes. A manifestação bloqueou todas as faixas da rua e seguiu em direção à Secretaria Estadual de Transporte. Os manifestantes cantavam "ô, São Paulo parou"e "metroviário é meu amigo, mexeu com ele mexeu comigo."