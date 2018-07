Fernando Alonso espera o 'momento da verdade' das corridas

A equipe da Ferrari concordou nas últimas semanas em minimizar as chances de um êxito inicial no começo da temporada no domingo, no Grande Prêmio da Austrália, devido a problemas com o carro que foi transformado radicalmente em 2012.

O bicampeão mundial, contudo, afirmou que a situação real da disputa será conhecida quando os carros saírem no sábado para a prova classificatória.

"Queremos ser campeões do mundo, esse é o objetivo final, e em Melbourne precisamos fazer um bom começo", disse o espanhol a repórteres no Melbourne Café.

"Veremos o nível de competitividade no sábado. As corridas são o momento da verdade", acrescentou. "Nos testes de inverno, vemos que algumas equipes são muito rápidas e logo quando chegam na pista não correm tanto."

Alonso ganhou o Grande Prêmio da Austrália na temporada em que conseguiu o seu segundo título do mundo, em 2006, e terminou em quarto lugar no ano passado.