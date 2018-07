Fernando Alonso larga na pole no GP de Silverstone

O líder do campeonato, vencedor do ano passado em Silverstone, foi acompanhado na primeira fila pelo australiano da Red Bull, Mark Webber -também seu mais próximo rival na classificação após oito de 20 corridas.

A pole foi a primeira da Ferrari desde que Alonso, há 31 corridas, saiu na frente no Grande Prêmio de Cingapura, em setembro de 2010.

Sete vezes campeão mundial, Michael Schumacher qualificou-se com o terceiro tempo mais rápido com sua Mercedes, com o colega alemão Sebastian Vettel, o atual campeão, ao lado com sua Red Bull.

Mais cedo, a chuva havia forçado a interrupção da sessão de qualificação por uma hora e meia.

(Por Alan Baldwin)