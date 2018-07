Fernando de Noronha terá plano sustentável Começará a ser implementado um plano de desenvolvimento sustentável para a Ilha de Fernando de Noronha. A iniciativa, batizada de Noronha+20, reuniu esforços do governo de Pernambuco, do Ministério do Meio Ambiente e de comunidades locais. Além da gestão eficiente de resíduos sólidos, o plano prevê a substituição gradativa dos 800 veículos atuais da ilha por veículos elétricos, alimentados por energias renováveis (solar e eólica).