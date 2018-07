Fernando Grella promete respeito aos direitos humanos

Para o governador de SP, as questões relativas à segurança pública "estão no cerne da razão de ser do Estado". "O policial é o Estado, sua parte mais presente e mais visível aos olhos do cidadão. É grave policiais serem atacados. É um ataque ao próprio Estado", afirmou Alckmin.

Em seu discurso de posse, o novo secretário de Segurança Pública disse que a base do combate ao crime organizado são "o planejamento, a inteligência e a interação entre todos os entes da federação". "O crime organizado não respeita fronteiras, ataca pelas costas".

Grella Vieira ressaltou ainda que o combate ao crime organizado não pode se omitir de garantir o respeito aos direitos humanos. Para ele, a atuação das forças de segurança pública tem de combinar "uma ação efetiva do Estado e o respeito irrestrito aos direitos humanos". "Não se pode tolerar a omissão do Estado. Não se pode aceitar a violação dos direitos fundamentais do cidadão", afirmou.

Já o ex-secretário Ferreira Pinto respondeu, em seu discurso de despedida, às críticas que recebeu de ter afastado a Polícia Civil da investigação dos crimes. "É uma falsa verdade dizer que a Polícia Civil foi afastada da investigação final", disse.

Ferreira Pinto defendeu ainda a atuação das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) durante sua administração - a corporação foi criticada por sua suposta truculência -, dizendo que a Rota foi responsável por recuperar mais de R$ 16 milhões em dinheiro vivo do crime organizado, além de apreender significativa quantidade de drogas e armamentos.

"Me orgulho de prestigiar a Rota", disse o então ex-secretário. "A Rota apreendeu essa quantidade de dinheiro para mostrar aos senhores que o crime organizado atua com dinheiro vivo."