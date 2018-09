Fernandópolis aprova atuação de juiz da infância

As polêmicas decisões adotadas pelo Conselho Tutelar e pelo juiz da Infância e da Juventude Evandro Pelarin, em Fernandópolis (noroeste paulista), para segurar estudantes nas escolas e evitar que eles fiquem nas ruas após as 23 horas são aprovadas pela população e por autoridades.

Pesquisa feita pelo jornal Diário Regional, no fim do mês passado, mostrou que 97,4% dos moradores apoiam as medidas.

Em sua mais recente decisão, Pelarin obrigou a empregada doméstica Maria Joana Batista a frequentar as aulas junto com a filha, de 14 anos. A adolescente insistia em fugir da escola para beber e fumar com adultos.

Maria Joana, de acordo com Pelarin, está acompanhando a filha nas aulas, mas está assustada com o assédio da imprensa. A doméstica teve de largar o emprego porque as aulas são em período integral.

O juiz afirma que a família decidiu dar prioridade ao ensino da filha, por isso não acha que a saída do trabalho seja prejudicial. Isso porque o pedido de solução para o caso foi feito por Maria Joana e pelo pai da garota, Antonio Donizete Rodrigues, que procurou o Conselho Tutelar.

Outra medida polêmica é o toque escolar, introduzido em agosto pelo Juizado da Infância e da Juventude introduziu. A iniciativa autoriza as Polícias Militar e Civil e o Conselho Tutelar a recolher alunos que cabulam aulas nas ruas e levá-los de volta para a escola.

"Caso o estudante resista, um boletim de ocorrência deve ser lavrado para que nós possamos identificar os motivos pelos quais aquele estudante foge da escola", declarou Pelarin.

De acordo com ele, desde agosto dez estudantes foram recolhidos. "Outro toque, o de recolher, vigora na cidade desde 2005. Por causa dele, menores de 18 anos não podem permanecer nas ruas após as 23 horas", diz.

Além dessas medidas, Pelarin já multou três pais de alunos cujos filhos insistiram em levar celulares para a sala de aula. "Depois dessas multas, as reclamações sobre o assunto pararam. É sinal que deu certo", diz. As multas chegam até a R$ 5 mil para pais de alunos reincidentes.

Pelarin também obrigou um grupo de estudantes da Escola Estadual Afonso Cáfaro a pintar os muros da unidade que eles haviam pichado e ainda puniu pais que deixavam os filhos atuarem como flanelinhas em frente ao prédio do Velório Municipal. "Esse tipo de atividade é proibida no município e sabemos que os menores não vigiavam carro algum", diz o magistrado.

Apoio do prefeito. "Feliz é o município que tem um juiz como o Pelarin", declarou o prefeito de Fernandópolis, Luiz Villar (DEM).

"Ele tem divulgado o nome de nossa cidade, que ficou conhecida nacionalmente pelo toque de recolher, e muitos municípios de outras partes do País chegam até aqui para copiar."

Pelarin enumera os apoios que diz receber: "Além do prefeito, recebi ofícios de apoio da Câmara Municipal, das escolas, de católicos e evangélicos, de clubes de serviços, como Rotary e Lions, das Polícias Civil e Militar e de ONGs que lutam pelos direitos das crianças."

No entanto, ele responde a duas representações criminais no Conselho Nacional de Justiça, promovidas pela Promotoria da Infância e da Juventude de Fernandópolis.

"Em uma delas, eu mandei para uma clínica de recuperação um menino de 13 anos, viciado em crack, que foi apanhado em uma operação. Mas eu confio nas instâncias superiores do Ministério Público e na Justiça brasileira. Até porque não sou um criminoso", afirma.