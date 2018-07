Fernão Dias ainda registra congestionamento Dentre as principais estradas que dão acesso ao Interior de São Paulo, a pior situação em relação à fluidez era registrada na rodovia Fernão Dias por volta das 19 horas de hoje. De acordo com a concessionária OHL, nesse horário, o motorista enfrentava 24 quilômetros de congestionamento, entre Mairiporã (km 66) e Atibaia (km 42). A velocidade média no trecho era de 35 km/h, com pontos de parada.