Fernão Dias ainda tem duas faixas interditadas Duas das três faixas da Rodovia Fernão Dias no sentido capital, em Mairiporã, na Grande São Paulo, permaneciam bloqueadas no início da tarde desta quinta-feira, 26. Às 6h45, uma carreta tombou na altura do km 70 e parte da sua carga de palete (plataforma de madeira) caiu na pista. O trecho ficou totalmente interditado até as 9h30, quando a Polícia Rodoviária Federal conseguiu liberar uma faixa e o acostamento. Com o bloqueio, o congestionamento na via chegou a sete quilômetros pela manhã. Por volta das 12h30, a fila havia recuado para 3,5 km. No horário, ainda era feita a limpeza da estrada. O veículo já havia sido removido. O motorista da carreta foi levado em estado grave no helicóptero Águia, da Polícia Militar, para o Hospital das Clínicas.