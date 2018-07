Fernão Dias continua sem previsão de liberação A Rodovia Fernão Dias continua interditada no sentido Belo Horizonte, segundo informou às 17h50 deste sábado, a Autopista Fernão Dias, concessionária responsável pela via. Não há previsão para liberação da pista. No local, há registro de lentidão do km 87 ao 86, sentido são Paulo, e entre os km 80,5 e 79, no sentido Belo Horizonte.