Na pista sul (sentido São Paulo), há lentidão do quilômetro 83 ao 86. Na pista norte (sentido Belo Horizonte), a lentidão está entre o quilômetro 89 e o 86. Equipes da Concessionária OHL e Polícias Rodoviária Federal (PRF) e da Militar (PM) estão no local para a liberação total da via. Manifestantes atearam fogo num ônibus e em dois caminhões. Houve saques no comércio da região.