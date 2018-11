Fernão Dias é liberada, mas congestionamento é grande A pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias foi liberada por completo, na altura do quilômetro 79, região do Jaçanã, zona norte da capital paulista, às 18h05 segundo informações da concessionária Autopista. O congestionamento às 18h40 era de 15 mil metros. Por volta das 15h45, duas das três faixas foram bloqueadas em razão do tombamento de uma carreta que transportava cal. Chove na região. O motorista da carreta não sofreu ferimentos graves. O enorme congestionamento não foi evitado mesmo com o acostamento liberado.