Fernão Dias, em SP, tem 44 km de engarrafamento

A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 47 ao 45, na região de Mogi das Cruzes, sentido São Paulo. Em direção ao interior, o movimento é tranquilo. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, há boas condições de tráfego.

A Rodovia dos Bandeirantes registra trânsito intenso, em direção a São Paulo, na pista expressa, do km 91 ao 88, em Campinas, no interior paulista, e do km 60 ao 58, em Jundiaí. A Rodovia Castelo Branco tem morosidade do km 33 ao 30, entre Barueri e Itapevi, do km 54 ao 51, em Itu, e do km 67 ao km 56, também em Itu. O tráfego é intenso na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, do km 332 ao km 331, em Juquitiba, e na chegada a São Paulo, do km 299 ao km 298.

A Rodovia dos Tamoios tem fluxo moroso do km 47 até o 38, na região de Paraibuna. Na Padre Manuel da Nóbrega, o motorista encontra lentidão do km 295 ao km 292, em Praia Grande. A Rodovia Oswaldo Cruz tem lentidão do km 88 ao km 78, no trecho de serra.

O movimento de veículos segue intenso no sentido São Paulo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Não há, entretanto, pontos de parada. O SAI está em operação subida 2x8 desde as 10 horas da manhã deste domingo. A subida da serra é feita pela pista norte e sul da Imigrantes, e pista norte da Anchieta. Para a descida, apenas a pista sul da Anchieta está disponível.