Fernão Dias tem dez quilômetros de lentidão O trânsito continuava complicado para o motorista que retornava para São Paulo pela Rodovia Fernão Dias na noite deste domingo, volta do feriado prolongado do Dia do Trabalho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 20h30, havia lentidão entre os quilômetros 56 e 66, na região de Mairiporã, por conta do excesso de veículos e dos radares que obrigam os condutores a reduzirem a velocidade. Na Rodovia Presidente Dutra, também no sentido São Paulo, ainda havia retenções na pista expressa, entre os quilômetros 229 e 231, na região de Guarulhos, e entre os quilômetros 219 e 221, na chegada à capital. Nas outras estradas paulistas, o movimento continuava intenso mas não eram registrados lentidões nem congestionamentos, conforme informações das concessionárias e das polícias rodoviárias federal e estadual.