Fernão Dias tem mais de 50 km de filas no sentido SP O motorista que retorna a São Paulo após o feriado enfrenta dificuldades em diversas rodovias de acesso à capital. Por volta das 19h20, havia mais de 50 quilômetros de filas na Rodovia Fernão Dias no sentido São Paulo. A via tinha tráfego intenso desde o km 7 até o km 58, nas regiões entre Vargem e Mairiporã. A razão da lentidão, segundo informe da concessionária que administra o trecho, é o excesso de veículos.