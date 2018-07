Fernão Dias terá trechos interditados para obras

No km 77,5, região entre Mairiporã e São Paulo, o trecho será bloqueado para obras na pista sentido Belo Horizonte, onde aconteceu um deslocamento de terra que afetou as estruturas do viaduto da pista norte. O km 79 (sentido BH) foi bloqueado por questões de segurança.

A concessionária recomenda aos motoristas que não utilizem a Fernão Dias no trecho entre Guarulhos e São Paulo, do km 90 ao 79, na pista sentido Belo Horizonte da rodovia.

De acordo com a Autopista, as obras emergenciais no km 77,5 visam conter o esforço do maciço sobre as estruturas do viaduto. As faixas 1 e 2 da pista sentido São Paulo também estão interditadas neste local para a realização de obras. O tráfego de veículos seguirá pela faixa três e pelo acostamento na pista sentido São Paulo.

Recapeamento

As obras de recuperação de pavimento na rodovia continuam, segundo a Autopista. Nesta semana as intervenções serão feitas no sentido Belo Horizonte da rodovia, entre os kms 13 e 17 (região de Bragança Paulista) e entre os kms 498 e 510 (Betim-São Joaquim de Bicas, MG).

Para a execução das obras, será necessário o fechamento das faixas de rolamento alternadamente. A faixa interditada será liberada somente no dia seguinte.

Novo pedágio

O trecho do km 65 a 66 da pista sul (sentido SP) permanece em operação de desvio, devido às obras de construção da praça de pedágio de Mairiporã. Neste trecho o tráfego segue por parte da pista marginal no sentido São Paulo. Do km 66,5 ao 67 o desvio está sendo feito por parte da pista norte e após o km 67 retorna para a pista sul.

Já o trecho do km 66 ao 65,5 da pista norte (sentido Belo Horizonte) continua em operação de desvio. O tráfego nestes 500 metros de rodovia está sendo desviado para parte da pista sul e após o km 65,5 retorna para a pista norte. Há também um desvio construído no sentido Belo Horizonte da rodovia entre os kms 66,5 e 66,2.

Os desvios são por tempo indeterminado. A concessionária espera um fluxo mais lento de veículos na região da Mairiporã por causa das obras.