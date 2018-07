Ferramenta permite calcular insulina em tempo real O controle da glicemia é uma preocupação constante para pessoas que sofrem de diabete. Entre os cuidados diários está a administração de insulina, em doses reguladas pela alimentação (qualidade, quantidade e horários), pelas atividades físicas, e pelos conseqüentes diferentes níveis glicêmicos (níveis de "açúcar no sangue"), que na circulação de um diabético podem apresentar grandes variações em um mesmo dia e por isso devem acompanhados e controlados pelos portadores com a ajuda de seu médico. Para facilitar e tornar esse acompanhamento mais preciso, o empresário Floro Dória e Karla Melo, médica da equipe de diabetes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, desenvolveram um sistema em que o paciente pode calcular suas doses diárias de insulina com precisão e velocidade irrealizáveis pelas contas de cabeça. O software GlicOnline, que começou a ser desenvolvido há seis anos, pode ser acessado pela internet ou pelo celular e fornece em tempo real o cálculo correto para cobrir carboidratos e normalizar o nível de glicemia no sangue. Sem custo ou pelo custo de um SMS de celular - ou seja, mais barato do que um telefonema para o médico. "Eu observava que os pacientes administravam doses muitas vezes não adequadas para os carboidratos que ingeriam", conta Karla, que, além de diabética, dava cursos sobre o cálculo de insulina antes de incorporar o software em seu consultório, onde atende diabéticos dependentes de insulina. A fórmula, explica a endocrinologista, é complicada e as variáveis muitas, o que leva o paciente e, em alguns casos, o médico, ao erro."Fica difícil para o médico calcular quando alguma variante não está correta", explica. Entre as variantes, podem estar, por exemplo, os níveis glicêmicos pré-refeição, pós-refeição e de antes de dormir do diabético, que são medidos pelo próprio paciente, por um instrumento manual chamado glicosímetro. E que o paciente deve anotar e passar para o médico ou usar ele mesmo para fazer o cálculo. Fator de correção Além disso, existe um fator de correção diferente para cada pessoa e para cada hora do dia, que determina quanto uma unidade de insulina administrada reduz a glicemia. É a partir de uma prescrição individualizada que o médico define quantos gramas de glicose serão cobertos pela unidade de insulina receitada. Pelo sistema GlicOnline, o médico cadastra os dados do diabético em um banco on-line, ativado pelo paciente no celular ou pela internet. São inseridas informações sobre os níveis glicêmicos de antes e depois da refeição. Os alimentos que foram ou serão consumidos são computados em medidas caseiras, como xícara ou colher de sopa. O software, então, calcula a dose de insulina rápida necessária para cobrir as refeições. Imediatamente, o médico recebe os dados pelo computador em forma de gráficos, facilitando o acompanhamento do insulino-dependente. Teste A advogada Camila Domingos, de 25 anos, diabética desde os sete, participou do GlicOnline durante a fase de teste no HC (que contou com 20 voluntários diabéticos durante os seis meses de ajustes finais do sistema), e ficou "muito triste" quando teve de devolver o aparelho. "Agilizou muito o trabalho. Eu tenho uma vida corrida, com bebê de oito meses, audiência, processo", conta. "Você sempre dosa um pouco mais, um pouco menos. No sistema, o cálculo é exato, com o meu perfil", confirma. Ela também vê na praticidade e na discrição fatores que melhoraram a qualidade de vida. "Sempre tinha que sair com calculadora, livrinho, dedicar um tempo pra fazer o cálculo". A presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Marília de Brito Gomes, aposta nos benefícios da ferramenta. "Deveria ser implementado no Sistema Público", opina. Para Karla, esse é o objetivo. "Por mim, distribuiria desde já no SUS (Sistema Único de Saúde)", considera. Operação O software roda em qualquer celular que tenha linguagem Java, um padrão adotado no País desde 2006, segundo Dória. Funciona em qualquer operadora. O serviço é gratuito e, pelo celular, tem somente o custo do tráfego de dados. "Em plano nenhum se gasta mais do que 25 reais por mês", calcula Dória, que faz todos os testes de atualização do programa em seu celular pessoal pelos quais paga, mensalmente, geralmente R$ 6 . "Nossa idéia é atrair a atenção das operadoras pra subsidiar o custo do aparelho e do trânsito de dados", explica. "O paciente será sempre cliente. O desenho é perfeito." Pela internet, o cálculo sai de graça.