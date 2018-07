Ferrari ajuda francês Bianchi a encontrar equipe na Fórmula 1

O chefe da Ferrari, Stefano Domenicali, garantiu a jornalistas que participam de um evento para a imprensa na estância italiana de Madonna Di Campiglio nesta quarta-feira que "estamos atualmente tentando encontrar uma vaga para ele na Fórmula 1 e quando tivermos notícias, iremos avisar".

Bianchi, membro da academia de pilotos da equipe italiana, foi piloto reserva da Force India na temporada passada e participou de alguns treinos nas sextas-feiras anteriores às corridas com o carro da escuderia, equipado com motor Mercedes.

Especula-se na imprensa que a Force India estaria analisando uma troca pelos motores Ferrari em 2014 e que a chegada à equipe de Bianchi, cujo agente Nicolas Todt também gerencia a carreira do brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, faria parte do pacote.

A Force India ainda não anunciou o substituto do alemão Nico Hulkenberg, que trocou a equipe pela Sauber, equipada com motores Ferrari. Com os primeiros testes de pré-temporada marcados para 5 de fevereiro, a Force India tem confirmado somente o britânico Paul Di Resta.

O alemão Adrian Sutil, que já pilotou para a Force India, também é apontado entre os favoritos para ficar com a outra vaga na equipe.

(Reportagem de Alan Baldwin)