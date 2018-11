Ferrari apresenta carro 'agressivo' para 2012 e dá aviso a Massa

O piloto brasileiro Felipe Massa, que chamou o novo F2012 de "agressivo" por causa da mudança radical de aparência, recebeu um "recado gelado" da escuderia italiana para melhorar o desempenho este ano.

A Ferrari tem enfrentado várias dificuldades nas últimas temporadas desde que Kimi Raikkonen, que agora retornou ao esporte com a Lotus, conquistou o último título de pilotos da equipe e ajudou-os a vencer também o campeonato de construtores, em 2007.

Eles terminaram em terceiro lugar na última temporada, com o bicampeão mundial Fernando Alonso apenas na quarta posição do campeonato, e Massa em uma distante sexta posição, à medida que Sebastian Vettel e a Red Bull destruíram o campo.

Massa, que teve as duas últimas temporadas ruins, foi avisado que precisa melhorar a performance, com o final do seu contrato no fim do ano.

"Quanto ao Massa, ele sabe tanto quanto nós que ele precisa fazer algo excelente, algo melhor, depois uma temporada não tão positiva", afirmou o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, em um vídeo publicado no site oficial da equipe (www.ferrari.com).

"Estamos oferecendo as melhores condições para que ele faça um ótimo trabalho."

O chefe da equipe, Stefano Domenicali, complementou: "Tenho certeza de que este ano, após um temporada difícil, ele será capaz de mostrar o seu valor."

Os testes da F1 começam na semana que vem em Jerez, na Espanha, e a primeira corrida da temporada acontece em Melbourne, em 18 de março.

Massa, que esteve muito próximo do título em 2008 mas foi desbancado por apenas um ponto pelo piloto da McLaren Lewis Hamilton, não parece ser o mesmo piloto desde que ficou gravemente ferido em um acidente no Grande Prêmio da Hungria, em 2009.

Ele tentou mostrar que a vontade está de volta em suas veias, após retirar a capa que cobria o carro F2012 com Alonso.

"Deixa eu te falar que parece muito agressivo, era algo que fazia parte dos meus sonhos", disse Massa no vídeo.

"É um ano muito importante para mim e para toda a equipe é claro; 2012, este será o ano da vitória. Nós vamos lutar para ter o campeonato de volta", disse.

"Eu me sinto muito focado na vitória. Há coisas positivas na minha cabeça e eu quero acabar o campeonato de um jeito melhor."

Não houve outra coisa além de elogios de Montezemolo e Domenicali para Alonso, que venceu dois títulos pela Renault e agora está na sua terceira temporada com a Ferrari. Ele perdeu por pouco o terceiro campeonato em 2010.