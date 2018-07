Ferrari contrata ex-diretor de pneus da Bridgestone

Durante o evento 'Wroom', realizado durante uma semana no resort Madonna Di Campiglio, nas Dolomitas italianas, a equipe também anunciou o lançamento do carro de 2012, ainda sem nome, a ser realizado em 2 de fevereiro, em Maranello. Os testes do novo carro começarão em Jerez, no sul da Espanha, na semana seguinte.

Hamashima trabalhou próximo da Ferrari durante os anos de Michael Schumacher, quando a equipe era a força dominante do esporte e a maior parceira da Bridgestone. O atual chefe da equipe, Stefano Domenicalli, deu as boas-vindas ao novo funcionário nesta quarta-feira.

Um porta-voz disse que o ex-chefe de desenvolvimento de pneus da Bridgestone trabalharia sob o comando do diretor-técnico Pat Fry e começaria a trabalhar em Maranello nesta semana.

O engenheiro japonês comandou os trabalhos da Bridgestone na Fórmula 1 entre 1997 e 2010, período em que a Ferrari venceu cinco títulos mundiais de pilotos com Schumacher, um com Kimi Raikkonen e oito campeonatos de construtores.

"Ele fará sua contribuição ao desenvolvimento do carro e na questão dos pneus, porque esse foi um problema no ano passado, quando sofremos em algumas condições", disse Domenicali a jornalistas nesta quarta-feira.

A Bridgestone se retirou da Fórmula 1 no final de 2010, deixando a Pirelli assumir seu lugar.

A Ferrari terminou em terceiro lugar no final da temporada passada, muito atrás da campeã Red Bull e da McLaren. A equipe obteve apenas uma vitória, do bicampeão mundial espanhol Fernando Alonso.

A Ferrari manteve para 2012 a dupla de pilotos Alonso e o brasileiro Felipe Massa, que precisa demonstrar uma melhora significativa se quiser manter seu lugar em 2013.

(Reportagem de Alan Baldwin)