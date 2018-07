Ferrari duvida que seja a mais rápida no GP da Austrália

"A situação no momento parece estar ok; ok com a programação que temos", disse o italiano à Reuters num evento do Hall da Fama da revista Motor Sport, na noite de segunda-feira, em Londres.

"A meta é estarmos perto dos carros da ponta ..., eu ficaria muito surpreso se (a Ferrari) fosse a mais rápida na primeira corrida. Mas se estivermos todos próximos em um par de décimos (de segundo), aí a temporada é realmente longa, e tudo é possível."

Em 2012, a Ferrari começou a temporada com um carro difícil de dirigir e relativamente lento, mas Alonso manteve a equipe no páreo fazendo algumas corridas notáveis, enquanto os técnicos se empenhavam em melhorar o desempenho.

Na metade da temporada, o espanhol chegou a ter uma liderança confortável, mas Sebastian Vettel, da Red Bull, conseguiu se recuperar e se sagrou tricampeão na prova de encerramento, no Brasil.

Domenicali disse que a situação agora é muito diferente da de fevereiro do ano passado, quando o brasileiro Felipe Massa testou o F2012 pela primeira vez e ligou em seguida para o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, dando-lhe as más notícias.

A temporada de 2013 começa em 17 de março, em Melbourne.