Ferrari inicia construção de nova fábrica em Maranello

"As primeiras escavações de fato começaram para as fundações do prédio que receberá os escritórios da gerência, engenheiros e pessoal administrativo ao lado das áreas de trabalho da equipe", informou a Ferrari em seu site na Internet (www.ferrari.com).

A Ferrari disse que o local, que já é da empresa, é atualmente usado como estacionamento e está entre o renovado restaurante Cavallino e o prédio atual da equipe, que data da época do fundador Enzo Ferrari.

A Ferrari, a única equipe que disputou todos os campeonatos de Fórmula 1 desde 1950, é a única que atualmente constrói seus carros e seus motores no mesmo lugar.

A linha de produção automotiva, que fabrica milhares de carros esportivos todos os anos, também está no mesmo local.

(Reportagem de Alan Baldwin)