Ferrari rara é leiloada por valor recorde de US$ 16,4 milhões

Um raro carro de corrida Ferrari 250 Testa Rossa, de 1957, foi vendido por US$ 16,4 milhões (R$ 26 milhões) em um leilão. É o valor mais alto já pago por um carro em um evento do tipo.

O leilão foi feito pela empresa americana Gooding & Company, da Califórnia, que recebeu 10% do valor da venda.

O nome do comprador não foi revelado pela empresa. O vendedor do carro foi descrito como "um colecionador proeminente com uma paixão por automóveis italianos".

Raridade

O recorde anterior para a venda de um carro em um leilão foi de outra Ferrari Testa Rossa, arrematada por US$ 12,4 milhões (R$ 19 milhões) em Maranello, na Itália, em 2009.

No entanto, a Ferrari leiloada nos Estados Unidos é mais rara, porque foi a primeira deste modelo a ser construída e serviu como protótipo para todas as outras.

O modelo tem 300 cavalos de potência e foi utilizado em corridas na Europa e nos Estados Unidos.

Segundo a Gooding & Company, o carro foi completamente restaurado e teve somente dois donos em 40 anos.