Ferrari tem muito o que fazer em carro novo, diz Massa

O brasileiro, que recebeu advertências de que poderia perder seu lugar na equipe ao final da temporada 2012, completou 95 voltas e ficou com o sétimo melhor tempo no treino de quarta-feira, o segundo dia de testes no circuito espanhol de Jerez.

"Há muito trabalho a fazer", afirmou Massa a jornalistas. "É um carro novo e não é o (tipo de) carro que tivemos nos últimos anos. É um carro que precisa de muito mais trabalho, um carro que você precisa testar muitas coisas mais".

"Hoje dei muitas voltas, testando coisas distintas no carro... foi um programa na direção de entender cada detalhe. Acredito que era bastante coisa, o que não foi o caso dos primeiros dias no passado", completou.

Massa, que na quinta-feira passará o volante ao bicampeão mundial Fernando Alonso, disse que sempre é possível encontrar surpresas desagradáveis em carros novos.

"Às vezes você não vê os resultados que espera... Sempre é assim com um carro novo. Acredito é apenas o início de um grande trabalho para ter um carro consistente e competitivo", declarou.

Devido às novas regras da F1, o modelo F2012 tem um bico diferente, que a equipe reconheceu que "não é esteticamente agradável". Mas Massa não está preocupado com isso.

"Não vemos a parte dianteira, olhamos para frente, então não podemos ver esta nova peça, que, honestamente, é muito feia", disse o brasileiro, sorrindo.