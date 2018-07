Ferrari troca Mattiaci por Arrivabene como chefe de equipe na Fórmula 1

O italiano Arrivabene vem da Philip Morris, empresa patrocinadora da equipe, onde ocupava cargos à frente dos departamentos de marketing e promoção. Ele é também um membro independente do conselho do clube de futebol italiano Juventus.

"Por todo o seu tempo com a Philip Morris, Maurizio Arrivabene tem estado envolvido de perto com a parceira com a Ferrari tanto em Maranello como nos circuitos pelo mundo", disse a equipe em comunicado.

"Ele também foi representante de todos os patrocinadores da Fórmula 1 na Comissão da F1 desde 2010", acrescentou a Ferrari.

(Reportagem de Alan Baldwin)