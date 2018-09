Ferrari usará nome completo de novo carro após ação da Ford

A abreviação "F150" tem praticamente o mesmo nome da picape da Ford F-150, o veículo mais vendido nos Estados Unidos, segundo alegou a Ford numa ação apresentada a um tribunal federal de Detroit.

"A Ferrari apropriou-se indevidamente da marca F-150 ao nomear seu novo carro de corrida como 'F150', com o objetivo de capitalizar e obter lucro com a considerável reputação que a Ford construiu com a marca F-150", diz o documento apresentado pela Ford .

A montadora pediu que a Justiça impeça a Ferrari de usar o nome, e também solicitou o pagamento de indenização por danos não especificados no valor de 100 mil dólares.

A Ferrari respondeu dizendo que era "muito difícil entender o ponto de vista da Ford sobre o assunto" porque o novo carro de F1 recebeu essa nomenclatura em homenagem ao aniversário este ano dos 150 anos de unificação da Itália, e não é um carro disponível comercialmente.

"Apesar disso e para provar que está agindo de boa fé... a Ferrari decidiu assegurar que em todas as áreas de operação, a versão abreviada será substituída sempre pela versão completa, Ferrari F150th Italia", informou a empresa.