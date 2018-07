Ferrari vai buscar manter Raikkonen ocupado antes da pré-temporada

O início de 2014 marca tanto uma nova fase como um retorno para o chamado "homem de gelo", campeão mundial de 2007, que está de volta à Ferrari, equipe que ele havia deixado em 2009 para dar lugar ao piloto espanhol Fernando Alonso.

Aos 34 anos, ele saiu da Lotus para fazer parceria com Alonso na única dupla de equipe composta por dois campeões na atual F1. Raikkonen tem bastante trabalho pela frente, a algumas semanas dos primeiros testes pré-temporada em Jerez.

"Kimi estará muito ocupado desde o início de janeiro trabalhando nessa máquina estranha, da qual eu não gosto nada, o simulador", disse Montezemolo à imprensa durante um almoço antes do Natal, na Itália, em dezembro.

"É uma brincadeira. Fomos forçados a investir muito dinheiro nessa máquina terrível, artificial."

Montezemolo há muito defende que, em vez do uso da tecnologia virtual, a F1 volte a ter testes em pistas durante a temporada, algo que vem sendo limitado como forma de cortar custos.

Para este ano, serão permitidos quatro testes pós-corridas de dois dias. Eles vão substituir um teste anual de três dias para jovens pilotos e oito dias de uso promocional de pista que cada equipe tinha direito.

As equipes estão trabalhando de forma intensa nos novos carros, em meio à revolução pela qual passam as regras do esporte.

Os velhos motores V8 foram descartados e substituídos pelos novos turbos V6.

Todos os pilotos vão ter que se familiarizar com essa nova tecnologia e com as diferentes maneiras de competir. Eles já começaram a fazer isso nos simuladores.

Raikkonen, que passou por uma cirurgia nas costas em novembro e perdeu duas corridas da temporada passada, não é grande fã dos simuladores. No ano passado, o finlandês teria dito que não aprendia nada com a máquina.

Em 2012, quando voltava a correr na F1, ele disse à imprensa: "Não sou como os outros pilotos, não dirigi o simulador para aprender isso".

Espera-se que Raikkonen seja o primeiro a testar o novo carro em Jerez, com o vice-campeão do ano passado Alonso se juntando aos testes posteriormente, e a parceria dos dois será acompanhada de perto, com especial atenção para qualquer sinal de tensão.

Montezemolo, que antes havia alertado contra a presença de "dois galos no mesmo galinheiro", disse querer dois jogadores de equipe e assegurou aos repórteres não estar preocupado.