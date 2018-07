Ferrovia é prioridade O Complexo Porto Sul compreende dois empreendimentos: um terminal de uso privativo para escoamento de minério de ferro, sob responsabilidade da Bahia Mineração (Bamin), e um terminal portuário público sob responsabilidade do governo da Bahia. O porto será o ponto final da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), obra do governo federal que já tem licença para ser iniciada, e ligará a cidade de Figueirópolis, no Tocantins, a Ilhéus, na Bahia. Incluída entre as prioridades do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Fiol terá 1.527 km de extensão. Desde 2008, o governo do Estado da Bahia tenta licenciar o empreendimento. / K.N.