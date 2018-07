Ferroviários decidem encerrar paralisação no Rio Após quatro dias de paralisação, os ferroviários da Supervia, concessionária de trens do Rio de Janeiro, decidiram voltar ao trabalho na tarde de hoje, segundo informações iniciais da empresa. A decisão foi tomada depois de um acordo formado pelo Sindicato dos Ferroviários do Rio de Janeiro e a empresa em uma audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).