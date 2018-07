Ferroviários do RJ decidem manter paralisação Os funcionários da Supervia, concessionária responsável por terminais de trens no Rio de Janeiro, decidiram em assembleia geral manter a paralisação iniciada ontem. O presidente do Sindicato dos Ferroviários, Valmir Índio Lemos, confirmou a continuidade da paralisação, mas afirmou que o sindicato vai acatar a determinação liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de que pelo menos 60% dos funcionários trabalhem nos horários de pico e 40% nos períodos de menor movimento.