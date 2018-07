Ferroviários suspendem paralisação em Salvador

Os trens do Subúrbio Ferroviário estavam sem operar desde sábado. Além de conseguir reajuste de 6,51% retroativo ao mês de maio, os maquinistas pediram que os trechos das linhas fossem limpos. O mato crescente nos cerca de 13 quilômetros da via impede a visibilidade do operador do trem, podendo causar acidentes.

Segundo o diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Ferroviárias (Sindiferro), José Raimundo Oliveira, a capinagem e a retirada do lixo jogado por moradores da região nos locais já começou a ser feita.