'Fertilização' de oceano reacende polêmica

O projeto, implementado em julho no arquipélago de Haida Gwaii, no Pacífico, tem a intenção de aumentar a flora local de plânctons, que absorvem o dióxido de carbono (CO2) da atmosfera. Sem a avaliação dos riscos ao ecossistema, no entanto, a experiência foi criticada pela comunidade acadêmica.

Segundo o físico Paulo Artaxo, membro do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), a iniciativa é a que foi mais longe em uma tendência mundial de tentar combater as mudanças climáticas com novas tecnologias de engenharia.

"Existe um número muito grande de indústrias e financiadores particulares milionários que estimulam a realização destas pesquisas", afirma Artaxo. "Ainda não existem muitos experimentos práticos sendo planejados, mas acho que é só uma questão de tempo."

O país com maior número de projetos, segundo o físico, é a Grã-Bretanha, seguida pelos EUA. Outras propostas cogitadas em congressos internacionais e feiras incluem a emissão de aerossóis na estratosfera e o posicionamento de espelhos gigantes na órbita terrestre - ações que, em tese, conteriam radiação solar para mitigar o aumento da temperatura na Terra.

"Nenhuma das tecnologias apresentadas até hoje conseguiu lidar com os efeitos colaterais negativos. O projeto no Canadá foi o primeiro individual e sem autorização internacional. Esses experimentos não podem nem devem ser executados, pois são uma distorção científica", diz Artaxo. "Não há saída para a questão climática que não envolva a diminuição das emissões de gases poluentes na atmosfera."

No País, não há registro de projetos do gênero em andamento. Mesmo assim, o especialista defende que o assunto seja monitorado pelo governo e a comunidade científica brasileira. "Devemos nos preparar para lidar com essa questão, pois possíveis experimentos de geoengenharia na Antártida, por exemplo, afetariam o País."

Lucro

A experiência no Canadá foi executada pela empresa Haida Salmon Restoration Corporation (HSRC), aliada ao empresário norte-americano Russ George, e despejou 100 toneladas de sulfato de ferro na costa oeste para a proliferação de plânctons ao longo de 10 quilômetros quadrados. Com o sequestro do CO2, o projeto pretende lucrar com o comércio de créditos de carbono.

Paulo César de Abreu, do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), diz que a técnica é chamada "hipótese do ferro" e existe desde o fim da década de 1980. "Foi constatado, porém, que o processo pode culminar na liberação de metano, o que causaria um problema ainda pior para a atmosfera", explica. "Não existe a proibição, mas há um consenso entre pesquisadores de que essa técnica não deveria ser feita em larga escala." Segundo ele, a Petrobrás consultou especialistas sobre a questão, mas foi aconselhado o cultivo controlado de plânctons em tanques para, posteriormente, serem introduzidos no mar. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.