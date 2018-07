FESTA CHEIA Para comemorar os 25 anos do Amadeus, Bella Masano divide os fogões com chefs convidados em jantares especiais (R$ 175), marcados para terça (25), quarta e quinta. Simone Bert, do Wanchako, de Maceió; Cesar Santos, do Oficina do Sabor, em Olinda; e Daniela Martins, do Lá em Casa, em Belém, são alguns dos chefs que participam da celebração. Pág. 30.