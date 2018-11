Festa da firma

Festa de fim de ano da firma é um clássico do mundo corporativo e terreno fértil para piadas internas – todo funcionário padrão sabe disso. E é de uma empresa eventos e entretenimento às vésperas da festa de réveillon que o ator e dramaturgo Juca de Oliveira foi tirar graça para escrever o especial Diversão.com, seu primeiro texto para a TV.

Trata-se de uma adaptação da peça Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida Sexual Mais Saudável que a Nossa, que levou 1 milhão de pessoas ao teatro entre 1998 e 2002, e que acaba de virar longa-metragem. Vai ao ar na quarta-feira, depois de Papai Noel Existe (23h).

A direção é de Marcos Paulo, que, numa de suas raras aparições à frente das câmeras, também interpreta o "simpaticíssimo" e ambicioso Leandro, que reuniu talentos criativos na Diversão. com de olho no mercado promissor do entretenimento.

Na empresa, trabalham tipos reconhecíveis do meio corporativo, como Rodolfo (Márcio Garcia), que mesmo casado está disposto a viver aventuras com qualquer mulher que lhe der bola. André Gonçalves é o bem-humorado Tales, que ama secretamente uma colega de trabalho que não lhe dá atenção – Paula (Christine Fernandes), a bela e instável emocionalmente. Completam o elenco Cadu Fávero (Marcos), Mariana Lima (Luciana) e Jéssika Alves (Miriam).

