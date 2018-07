Festa da Mocidade Alegre tem tumulto no bairro do Limão

A festa de comemoração do título de campeã do carnaval paulistano terminou em confusão na noite desta terça, 24, em frente à quadra da escola Mocidade Alegre, no bairro do Limão, zona norte da capital. Policiais militares, munidos de gás de pimenta e escudos, tiveram de intervir num tumulto ocorrido após uma briga entre alguns dos participantes da festa. No empurra-empurra, pedras foram jogadas contra as viaturas da PM. A informação de que um tiro foi disparado durante a confusão não foi confirmada pela PM. Ferido, um casal foi levado para o pronto-socorro de Vila Nova Cachoeirinha, e o homem já teria sido liberado. O estado da saúde da mulher ferida não foi informado pela PM, que também não passou mais detalhes sobre o ocorrido. Os dados serão registrados no 40º Distrito Policial, de Vila Santa Maria.