Festa de ano-novo na Av. Paulista terá grafite digital

"É a primeira vez, no Brasil, que teremos algo assim", diz Marcelo Flores, diretor da empresa que organiza a festa na Paulista. "As pinturas serão transmitidas em telões no palco e o público poderá acompanhar ao vivo."

A imagem é virtual: ao longo da noite, o artista escolhido poderá apagar e refazer as obras diversas vezes. A promessa ainda não se concretizou, porém, nos testes. A primeira checagem do equipamento, prevista para a tarde de ontem, não aconteceu - segundo a produção do evento, houve um atraso na montagem do equipamento.

Trazer a street art para a festa do réveillon paulistano, mais do que uma iniciativa de marketing, tem seus simbolismos. Nos últimos anos, São Paulo tem se tornado a capital brasileira - em alguns discursos mais ousados, a capital mundial - do grafite. Ainda que, contraditoriamente, sejam frequentes as vezes em que funcionários da própria Prefeitura apaguem obras de grafiteiros da cidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.