Festa de atropelados em Sorocaba não tinha alvará

A festa Neon Paint Party 2014 começou na noite de sábado e se estendeu até a manhã de domingo numa chácara alugada. De acordo com os proprietários do imóvel, o espaço foi alugado com a informação de que seria usado para uma festa de aniversário. Os responsáveis pela locação informaram que o local receberia até 150 pessoas, mas o público estimado na festa chegou a 1,5 mil pessoas. A festa foi divulgada maciçamente na internet e os ingressos foram vendidos a R$ 20, antecipados, e a R$ 30, na portaria. Os organizadores do evento não foram localizados.