Festa de Brasília terá catedral e Planalto em obras

Segundo a Secretaria de Obras do DF, o cronograma está sendo respeitado e a reforma deve ser concluída em junho. O gasto é de R$ 25 milhões. O projeto de restauração é amplo: os vidros externos e os vitrais serão substituídos, os cabos de aço que prendem três anjos ao teto serão trocados e o espaço do subsolo será aumentado, com a ampliação da área da sacristia e do batistério. Os sinos serão acionados eletronicamente.

Planalto

A previsão inicial era de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornasse ao Planalto na celebração do cinquentenário - atualmente, ele despacha no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Esta é a primeira reforma estrutural do palácio desde a sua inauguração, em 1960. Iniciada em março de 2009, já consumiu R$ 96 milhões, de acordo com o governo.

O prédio ainda precisa receber a instalação dos sistemas de telefonia, informática e a parte elétrica. Numa ocasião, em uma conversa com o arquiteto Oscar Niemeyer, Lula reclamou que o local parecia uma "favela", com infiltrações, rachaduras, puxadinhos e fios soltos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.