Festa de Copacabana tem 1,7 mil atendimentos médicos A Prefeitura do Rio de Janeiro contabilizou 1,7 mil atendimentos médicos e 93 remoções na orla de Copacabana entre as 17h do dia 31 de dezembro e as 6h deste domingo, 1º de janeiro, segundo o boletim do Centro de Operações Rio. O balanço da festa de Réveillon, que atraiu cerca de 2 milhões de pessoas, apontou que a maioria dos pacientes atendidos nos postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde e da Defesa Civil apresentava quadros como cortes nos pés e pernas ou intoxicação alcoólica. O posto 3, localizado em frente à Rua Fernando Mendes, realizou o maior número de atendimentos, com 524 pacientes atendidos. O posto 2, em frente à Rua Duvivier, realizou 57 remoções para unidades municipais.