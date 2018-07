Festa de réveillon de Salvador tem início com shows para 10 mil pessoas

O evento foi iniciado com uma edição especial da Feira da Cidade (que reúne, semanalmente, bancas de chefs conhecidos e de lojas em praças de Salvador), pela manhã, e contou com apresentações, à tarde, de músicos como o pernambucano Otto e o grupo Baiana System.

A programação de virada de ano na cidade segue até o dia 4. Os dois palcos onde a chegada de 2015 será celebrada, instalados na Praça Cairu, entre dois dos mais importantes pontos turísticos de Salvador, o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo, serão inaugurados na noite desta segunda-feira, com shows, entre outros, de Carlinhos Brown, dos sertanejos Jorge e Matheus e do DJ Bob Sinclair.

As apresentações serão diárias e gratuitas no local até o dia 1º, a partir das 19h30. Entre as 18 atrações escaladas até a noite da virada estão Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Thiaguinho, Aviões do Forró e Pablo.

Ivete comandará a contagem regressiva na última noite do ano. No fim de tarde do dia 1º, a cantora Daniela Mercury ainda fará, no local, a 16ª edição do Pôr-do-Som, no qual celebra, com convidados, o primeiro pôr-do-sol do ano.

A programação segue a partir do dia 2 no Farol da Barra, outro tradicional ponto turístico da capital baiana, com apresentações a partir das 17 horas. Entre as atrações estão Ed Motta, Vagner Tiso, Yamandu Costa, Hermeto Pascoal, Orquestra Neojibá e Orkestra Rumpilezz.

