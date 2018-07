Festa de San Gennaro, na Mooca, começa no sábado A tradicional festa de San Gennaro, realizada desde 1973 na Mooca, zona leste de São Paulo, começa neste sábado (8), mas as "mamas" do bairro preparam a comida desde a quinta-feira (6). Na cozinha da paróquia, o antepasto e a massa da pizza que serão servidos estavam sendo feitos a todo vapor pelas senhoras, que aguardam pela festa ansiosamente. A organização do evento espera que mais de 100 mil pessoas passem por lá neste ano. A festa prossegue durante quatro fins de semana consecutivos, entre setembro e outubro.