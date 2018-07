Festa do Boi Falô reúne mais de 2 mil em Campinas Mais de duas mil pessoas participaram da Festa do Boi Falô, nesta Sexta Feira Santa, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas (SP). Segundo a lenda, que gerou a comemoração, foi no ano de 1888 que um boi reclamou que não iria trabalhar.